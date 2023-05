Les enquêtes de Jodie Parker : Mortelle mascarade

Plus à l'aise dans la savane africaine que sur une piste de danse, Lady Eleanor Swift est confrontée à un sérieux problème : le jeune et beau Lancelot l'a invitée à un bal masqué. Dans la foule de personnages costumés, masqués et grimés, elle cherche désespérément son cavalier. Lorsqu'elle le découvre enfin, la scène est atroce : Lancelot est debout, brandissant un chandelier en argent au-dessus d'un cadavre. Au mur, un coffre-fort ouvert et vide ! Quelques instants plus tard, le jeune homme est arrêté pour meurtre et vol de bijoux. Mais Eleanor est persuadée qu'il est innocent. Avec l'aide d'une brochette d'amis, des gars de la haute société qui conduisent vite et boivent encore plus vite, elle mène l'enquête. Mais en voulant innocenter Lancelot, elle se retrouve en première ligne et risque bien de sortir de scène les pieds devant...