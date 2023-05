Sortir de la rue. Manuel d'accompagnement de la personne sans abri

Comment prendre en charge les personnes sans-abri ? Comment prendre en compte les difficultés propres à la rue ? Comment les soutenir ponctuellement, et les aider sur du long terme à se reloger ? Comment agir face à ce public aux attentes et aux parcours si particuliers ? Face au manque de ressources centrées sur le suivi des personnes sans domicile fixe, l'asbl "Infirmiers de rue" propose un manuel très pratique : après des années de travail sur le terrain, ses membres rassemblent les outils et les savoirs nécessaires pour accompagner une personne sans-abri, dans l'urgence ou de manière pérenne. Ils abordent la prise de conscience de soi par l'hygiène de base, mais également la remise en logement et la capacité à se re-projeter en tant qu'individu intégré dans la société. Et leurs méthodes ont déjà fait leurs preuves : rien qu'en Belgique, ils ont sorti plus de 200 personnes de la rue. Travailleurs sociaux, personnel médical et paramédical, médiateurs de rue, animateurs, forces de l'ordre... seront, grâce à cet ouvrage, armés pour appréhender le sans-abrisme et les personnes qui y font face.