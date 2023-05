Adjoint administratif territorial principal de 2e classe. Tout-en-un, Edition 2023-2024

Outre la présentation détaillée du métier et des concours qu'il contient, ce guide permet de préparer efficacement : Les épreuves d'admissibilité (épreuves de français et de tableau numérique) ; L'épreuve d'admission (entretien avec le jury) Des conseils méthodologiques, des exercices et des sujets d'annales corrigés récents sont proposés afin de vous familiariser avec les différentes épreuves.