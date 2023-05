Cahier de vacances Multijeux Hasbro

- Grâce aux calculs logiques, énigmes et autres casse-tête financiers du Monopoly révisez vos mathématiques ! - Grâce aux jeux d'observation et messages codés de Touché Coulé, faites preuve de stratégie, planifiez vos attaques navales et menez vos troupes jusqu'à la victoire ! - Grâce aux quiz de culture générale du Trivial Pursuit sachez tout sur tout ! - Grâce aux enquêtes criminelles du Cluedo développez votre flair d'inspecteur en étudiant les pièces à conviction et trouvez le coupable ! QCM - Charades - Vrai ou faux - Enquêtes criminelles Casse-tête - Calculs logiques - Labyrinthes Jeux de mots - Devinettes - Enigmes - Trouvez l'intrus Mots croisés - Anagrammes