Mes 60 secrets dignes d'un chef. Ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans la pâtisserie

Pourquoi ma crème est trop liquide ? Pourquoi les pépites de chocolat tombent au fond de mon cake ? Pourquoi mes choux sont raplaplas ? Pourquoi mon glaçage est transparent ? Tant de questions face à ces préparations qui n'ont pas bonne mine... Marine Guerna, à la tête du compte @lespatisseriesdemama, vous donne tous ses conseils, astuces et techniques pour comprendre vos erreurs, vous aider à les rattraper et surtout réussir vos préparations la prochaine fois. En plus 40 recettes de la crème pâtissière, à l'entremets en passant par les madeleines, les macarons, le brownie, la brioche, les choux ou encore la galette des Rois pour devenir un as de la pâtisserie.