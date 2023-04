La première des communions. Livre enfant

Un module de préparation à l'eucharistie, dans la collection "Et qui donc est Dieu ? ", pour les enfants dès 8 ans. La pédagogie vise à susciter le désir des enfants et à les rendre acteurs de leur préparation à ce sacrement, source et sommet de la vie chrétienne. Le livre de l'enfant est un véritable compagnon de voyage menant à la première des communions. Le + de cette nouvelle édition : des mini-livres à fabriquer en fin d'ouvrage, avec notamment le déroulement chronologique de la messe et un album souvenirs.