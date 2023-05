Comment réduire l'impact de nos pratiques numériques ? Des solutions concrètes pour limiter leurs conséquences sociales et environnementales

Depuis des dizaines d'années, les progrès du numérique ont radicalement transformé notre quotidien dans tous les domaines. Une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter ! Pourtant, derrière nos écrans se cachent des problématiques environnementales et sociales de plus en plus critiques. Epuisement des ressources, pollution et destruction des écosystèmes, consommation effrénée d'énergie et émissions de gaz à effet de serre : en silence, le numérique endommage la planète. Côté des citoyens, il ne brille pas non plus par son éthique : conditions de travail déplorables imposées par les fabricants, vie privée des internautes bafouée par les entreprises du Web... Il est si difficile de mettre de côté ces appareils, ces services, ces divertissements auxquels nous sommes tant attachés ! Heureusement, nous pouvons les utiliser de manière raisonnée, pour créer – à notre échelle – un monde numérique plus éthique, durable et inclusif. A la croisée de l'informatique et de l'écologie, ce livre est destiné à tous ceux qui désirent comprendre l'impact du numérique dans leur quotidien, au travail comme à la maison. En effet, le coût du numérique est à la fois environnemental, éthique et sociétal. Il est aussi à destination de ceux qui veulent agir concrètement face à ces enjeux : il propose des clés pour réduire l'impact du numérique, mais aussi pour l'utiliser de manière éthique et accessible à tous. Quel que soit votre niveau en informatique, il vous offre les connaissances et les outils nécessaires pour devenir un utilisateur responsable du numérique. Au fil des pages : - vous prendrez conscience d'un certain nombre de problématiques liées au numérique ; - vous comprendrez en quoi ces problématiques vous concernent, directement ou indirectement ; - vous découvrirez ce que vous pouvez mettre en oeuvre, au quotidien, pour contribuer à réduire l'impact des appareils et services numériques dont nous avons tous besoin ; Lisez, testez, partagez... et prenez part à la création d'un monde numérique plus durable et accessible à tous.