Histoire Géographie 2de. Livre de l'élève, Edition 2023

Un manuel d'histoire-géographie 2de actualisé et renouvelé pour traiter plus facilement le programme. En GEOGRAPHIE 2de, un manuel entièrement actualisé et renouvelé : - Des documents nouveaux, des cartes et des données statistiques entièrement actualisées - Un traitement efficace de toutes les études de cas du programme - Des chapitres France resserrés pour gagner du temps - De nouvelles pages et rubriques spécialement conçues pour accompagner les élèves de 2de - Des Méthodes pas à pas et des exercices ciblés pour commencer à acquérir les compétences Bac. En HISTOIRE 2de, un manuel enrichi : - Des exercices et des pages de révision revus pour encore mieux accompagner les élèves de 2de - De nombreuses nouvelles ressources numériques : - Des vidéos thématiques pour entrer dans les études et points de passage, des documents interactifs et les podcasts du cours - Des animations vidéos inédites pour réviser le chapitre. Et toujours : une richesse documentaire pour laisser aux enseignants choix et liberté pédagogiques.