Dieu et la pécheresse

Dans l'oeuvre de Kierkegaard, les Discours édifiants ont une place particulière. Destinés à la lecture publique, ils s'adressent directement à l'auditeur, avec l'intensité d'une parole explicitement spirituelle. Ce volume reprend deux de ces discours, l'un consacré à l'immuabilité de Dieu et l'autre à la femme pécheresse qui tombe aux pieds de Jésus. Deux textes qui éclairent la mystérieuse proximité entre Dieu et l'homme. Le sens du paradoxe, l'expérience de la contradiction et la radicalité spirituelle ont fait de Kierkegaard, brillant philosophe, l'un des plus humbles chrétiens. Soren Kierkegaard est un écrivain, théologien et philosophe danois. Sa philosophie, qui repose sur le concept d'expérience vécue influencera la pensée existentialiste.