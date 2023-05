Mon Super Agenda Spi

Bien mieux qu'un simple agenda, ce bullet journal catho permet de réunir au même endroit ses rendez-vous, ses to-do lists, feuilles volantes, carnets à idées et autres post-its éparpillés un peu partout. Très utile pour planifier sa vie, noter ses rendez-vous, fixer ses priorités, ce Super Agenda a aussi la particularité d'aider à progresser dans sa vie spirituelle : intentions de prière, engagements de charité, gratitudes de la semaine, relecture du mois, etc. Il permet ainsi d'unifier sa vie ! Suivant cette mode qui vient des Etats-Unis, il est personnalisable. Il fera le bonheur des femmes actives... et chrétiennes !