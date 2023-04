Un peuple qui marche au pas. Les Russes sous Poutine

"I'm sorry. I'm Russian". A la chute de l'URSS, c'est ainsi que les Russes exprimaient avec ironie le sentiment d'appartenir à un peuple de perdants. Vladimir Poutine a décidé de pallier cette humiliation et restaurer la "grandeur russe" . Il a rédigé un roman national fait de succès et de triomphes, nourri par un désir de revanche. Tant et si bien que la guerre déclenchée contre l'Ukraine le 24 février 2022 a été accueillie avec enthousiasme par une grande partie de la population. Comment en est-on arrivé là ? Par la propagande et la répression, démontrent Veronika Dorman et Ksenia Bolchakova. Du lavage de cerveau patriotique jusqu'à l'exaltation militariste, ce document exceptionnel décrit les rouages d'un endoctrinement géant, celui de tout un peuple. En regardant leur pays d'origine droit dans les yeux, les journalistes racontent aussi une part d'elles-mêmes, dont elles se sentent désormais amputées.