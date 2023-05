Fin 2009, Raphaël Krafft part en Afghanistan en qualité d'officier de réserve pour la Légion étrangère, avec pour mission de créer une radio en langue pashtô. Il découvre ce pays par le prisme des légionnaires qui l'entourent et des Afghans qu'il forme au journalisme. Le capitaine Krafft est ainsi engagé pour monter Radio Surobi. Le but est de recréer, autour de journalistes afghans, une communauté d'auditeurs susceptibles de dialoguer entre eux, en laissant les équipes travailler dans la plus grande liberté. Un récit d'aventure sonore sur un piton rocheux dans la montagne.