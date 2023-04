Nées Rebelles. Jeunes filles au poing levé

A partir de quel âge a-t-on le droit de changer le monde ? Six jeunes filles, six parcours exceptionnels. Ce roman graphique, fruit d'une enquête journalistique, révèle l'histoire personnelle méconnue de jeunes filles au courage et à la détermination hors du commun, engagées dans les plus nobles combats de notre temps. Greta Thunberg, dont la croisade pour la planète se nourrit d'épreuves insoupçonnées vécues dans sa petite enfance. Malala Yousafzai, qui a tenu tête à l'oppression des talibans, au péril de sa vie. Yusra Mardini, championne de natation syrienne, bravant tous les dangers pour sauver des réfugiés. Melati et Isabel Wijsen, écolières en guerre contre la pollution en Indonésie, parvenues à faire interdire les sacs plastiques. Emma Gonzalez, rescapée d'une fusillade meurtrière dans un lycée et figure emblématique de la lutte pour le contrôle des armes aux USA. Ne laissant ni leur âge, ni leur sexe, ni les menaces les bâillonner, ces jeunes filles sont devenues les porte-drapeaux d'une génération prête à en découdre avec le fatalisme des adultes. Et si les jeunes filles étaient en train d'écrire notre avenir ? Un plaidoyer enthousiasmant, dessiné par 5 grand talents de la BD.