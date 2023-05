Partir étudier au Canada. 2e édition

Destination Canada ! Tous les conseils pour bien choisir sa destination et réussir son expatriation : le vrai coût des études, les formalités à ne pas manquer, les formations possibles par provinces, les équivalences de diplômes... Riches en témoignages d'étudiants français et canadiens mais aussi des astuces pratiques et bons plans pour une vie étudiante épanouie (pistes de lectures, infos insolites, équipement pour affronter le froid, glossaire, idées reçues, expressions types...) Les conseils pour bien choisir sa destination et réussir son expatriation : coût des études, formalités à ne pas manquer, formations par provinces, équivalences de diplômes... Riches en témoignages d'étudiants et en bonus, pour une vie étudiante épanouie (pistes de lectures, infos insolites, équipement pour affronter le froid, glossaire, idées reçues, expressions types...)