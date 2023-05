Le grand livre de mes anniversaires

Un album-mémoire à décorer pour conserver les plus beaux souvenirs des fêtes d'anniversaires de votre enfant, de 1 à 6 ans. Les dessins, les photos, les petits mots, les cartes d'invitation... seront préservés dans cet album unique, à composer en famille ! Dans quelques années, ce livre sera un vrai trésor, celui de l'enfance, des amis et de la famille, à redécouvrir avec tendresse et nostalgie...