Word Microsoft 365. 2e édition

Ce guide pratique vous présente dans le détail l'ensemble des fonctions du traitement de texte Microsoft® Word ; il a été rédigé avec la version de Word disponible avec un abonnement Microsoft 365. Il s'adresse à toute personne désirant découvrir et approfondir l'ensemble de ses fonctionnalités. Après la description de l'environnement de travail et des nouvelles fonctionnalités d'affichage, vous apprendrez à créer, enregistrer vos documents sur votre ordinateur ou sur OneDrive, l'espace de stockage en ligne proposé par Microsoft, à modifier un fichier PDF directement dans Word. Vous verrez ensuite comment saisir et modifier un texte, créer et utiliser des insertions automatiques et des équations, insérer des champs, mettre en page un document et l'imprimer. La partie suivante vous explique dans le détail comment mettre en forme le texte en appliquant des mises en valeur de caractères, des mises en forme de paragraphe et de page. Pour optimiser vos mises en forme, vous apprendrez à appliquer un thème au document, à créer des styles et modèles. Vous irez plus loin dans la gestion du texte en exploitant les fonctions de recherche et remplacement, en utilisant le vérificateur orthographique, le dictionnaire des synonymes et la fonction de traduction. Dans la partie suivante consacrée à l'exploitation des longs documents, vous verrez comment créer des notes et signets, un plan, une table des matières, un index, une bibliographie et un document maître. Un document Word peut contenir d'autres éléments que du texte : des tableaux, des objets graphiques, des images sur lesquels vous pourrez appliquer de nombreux effets artistiques mais aussi des modèles 3D, des vidéos que vous pourrez visionner directement dans Word. Vous verrez aussi comment créer un formulaire, réaliser un mailing, importer des données d'Excel, travailler à plusieurs sur un même document à l'aide du suivi des modifications et de la co-édition, personnaliser l'interface, gérer les comptes Utilisateur et créer des macro-commandes.