Hommage à Zelda

Breath of the Wild, Ocarina of Time, Phantom Hourglass... 1986. Un jeu vient révolutionner le paysage vidéoludique en le transformant à jamais. Avec The Legend of Zelda, Nintendo pose les fondations d'une oeuvre de fantasy riche et foisonnante qui galvanisera des dizaines de millions de fans de tous âges à travers le monde. La saga Zelda deviendra en outre le moteur créatif de nombreux développeurs, terrain de jeux et manifeste de la philosophie de Nintendo. Quelles ont été les inspirations de Shigeru Miyamoto pour créer cette oeuvre ?? Quelle est l'histoire des " Zelda perdus " ?? Comment Link, héros mutique, arrive-t-il à parler aux joueurs de tous horizons ?? A travers des analyses thématiques et dossiers inédits, revivez l'odyssée épique de Link et de ses créateurs sur les terres ancestrales d'Hyrule au fil de textes inédits ou ayant fait les belles heures de Role Playing Game Magazine ou IG Magazine. "Voici l'histoire, telle que la racontent les humains... "