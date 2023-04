1999. Beth, Brunson, Spence, Freddy et Ramin sont tous élèves de la prestigieuse Chandler Academy. Ils ont entre 15 et 17 ans, et, cette année, ils sont les cinq privilégiés à avoir été acceptés dans Le Cercle, le club le plus sélect du campus, dédié à l'écriture. Malgré leurs différences, ils forment rapidement une vraie famille et se confient les uns aux autres... notamment sur la Chandler Academy qui n'est pas l'endroit idyllique qu'ils croyaient. Découvrez la Chandler Academy, où règnent le luxe et la loi du silence... Malgré sa réputation prestigieuse, la Chandler Academy cache bien des scandales : avec beaucoup de justesse, Abdi Nazeimian livre ici un texte militant, invitant les victimes d'abus à s'exprimer par tous les moyens possibles, dont l'écriture. "L'univers de Nazemian est inclusif mais non dénué de brutalité. Il célèbre la différence mais ne cesse de l'interroger. "Le cercle" est un roman dont les lecteurs n'ont pas fini de débattre". (E. Lockhart, "Nous, les menteurs".)