Céleste la licorne Tome 4 : Petite fée deviendra grande !

Les fées sont probablement les créatures les plus mignonnes de l'univers. Après les licornes, évidemment ! Alors, le jour où Luna-Belle découvre un bébé fée elle est hyper heureuse ! Mais il va falloir s'en occuper... et c'est TRES difficile ! Surtout que toutes les autres fées sont en voyage à l 'autre bout de l 'univers et ne peuvent pas la conseiller. Céleste et Luna-Belle arriveront elles à faire grandir cette jolie créature fragile ? La sauveront-elle de l'étrange sorcier qui aimerait l 'emmener dans son pays ?