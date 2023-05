VISA pour la première année en IFSI. Tout ce qu'il faut savoir pour aborder sereinement ses études infirmières

Vous allez intégrer un IFSI à la rentrée et devenir infirmier ? Visa pour la première année va vous aider à vous y préparer au mieux grâce aux conseils de Marie-Madeleine Coilot, ancienne formatrice en IFSI et membre de jury de validation des acquis de l'expérience (VAE). Avec ce livre coloré et illustré, (re)découvrez toutes les connaissances de base indispensables à un démarrage serein : les informations à savoir sur le métier d'infirmier ; les principales activités et surveillances infirmières que vous aurez à mettre en oeuvre durant vos études et vos stages ; les prérequis professionnels (qu'est-ce qu'une perfusion, quelles sont les règles en matière d'hygiène, etc.) les prérequis en mathématiques (comment réaliser un calcul de dose, etc.), en anatomie-physiologie (de quoi est composé le corps humain, etc.), en pharmacologie (quels sont les différents types de médicaments) ou encore en anglais ; des appuis méthodologiques pour savoir analyser, synthétiser et rédiger vos notes de lecture, les APP ; des conseils concrets pour aborder votre premier stage sans stress. Des exercices ludiques (quizz, mots-croisés, schémas à compléter, textes à trous...) vous permettront de vérifier que vous avez bien retenu toutes les notions évoquées dans un chapitre, quel que soit l'endroit, grâce à un accès interactif.