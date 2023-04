Rick & Morty : Mondes à part

Fantasy et science-fiction : deux univers pour deux fois plus d'aventures ! Rick et Morty sont de retour, et cette fois-ci, leurs chemins se séparent. Tandis que Morty Smith et son autre grand-père (si si) partent dans un monde fantastique pour voler au secours de la bande de dragons la plus perverse du multivers, Rick s'offre une pause dans une dimension de poche qu'il compte modeler à son image... Mais lorsque Teddy Rick, la version nounours totalitaire de notre Rick Sanchez, s'ajoute à l'équation, une guerre épique menace de détruire cet univers futuriste. Un nouveau spin-off bourré d'action et de délicieux moments de malaise, porté par l'humour féroce caractéristique de Rick & Morty et les personnages les plus marquants de la saison 4 de la série animée. " Lire le comics, c'est comme avoir un épisode bonus... La série Rick & Morty a de quoi être fière ! " Uproxx