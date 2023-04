Milo est jaloux

Un album avec un jeu de couleurs pour aborder le thème de la jalousie par le biais d'une représentation visuelle. Milo et Julien sont les meilleurs amis du monde. Mais lorsque Julien commence à passer du temps avec leur nouvelle voisine, Suzie, Milo sent un drôle de tortillement dans son ventre. Ce sentiment finit par l'envahir et se matérialiser en un monstre vert qui l'incite à se sentir très jaloux... Milo comprend qu'il faut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes !