Dusha Tome 1 : La Fille de l'hiver

Les pouvoirs de l'esprit : les enfants prodiges de l'URSS Dans l'URSS de 1937, en plein milieu des purges staliniennes, le neuropsychologue et scientifique Aleksey Louzhin est libéré du goulag où il avait été condamné pour des actes anti-révolutionnaires. On lui ordonne de reprendre ses expériences scientifiques au sein du Projet YM afin de pouvoir utiliser les capacités psychiques prodigieuses de ceux qu'on appelle les Dusha. Après neuf ans dans le goulag, l'esprit de Louzhin s'est altéré, il est devenu un homme torturé et obsédé par Martina Baltakis, son sujet le plus doué, qui possède un don aussi rare qu'inquiétant ... Louzhin commence à recruter d'anciens survivants du Projet YM, et bien qu'il obéisse aux ordres du Parti, c'est surtout dans le but de mettre à profit les moyens qu'on lui offre pour retrouver Martina. Celle-ci a survécu aux massacres des Dusha ordonnés par le gouvernement en 1928 et a pu refaire sa vie. Elle s'est installée en Sibérie et s'est mariée avec un boxeur avec qui elle a eu une petite fille, Likha, dont les pouvoirs psychiques semblent encore plus puissants que ceux de sa mère... Grâce à un savant mélange d'Histoire et de science-fiction, Francisco Ruizge nous plonge au coeur de la Russie soviétique pour découvrir d'étranges expérimentations sur des enfants dotés d'incroyables pouvoirs que les pontes du Parti rêvent de pouvoir instrumentaliser. Un diptyque saisissant dont l'univers graphique clinique et froid donne à l'ensemble une atmosphère particulière, à la fois sombre et angoissante.