La sexualité masculine dans tous ses ébats

Voici le premier manuel, sérieux et exhaustif, sur la sexualité masculine. Partant des recherches scientifiques, il aborde dans un langage clair, simple et décomplexé les différents aspects anatomiques, physiologiques, psychologiques et pathologiques. Connaissant mieux le fonctionnement de leur sexualité, les hommes pourront se libérer des fausses croyances, idées reçues et angoisses qui entravent leur plaisir. Celles qui peuvent être responsables à la fois d'inhibitions, de blocages ou de difficultés relationnelles. Car, oui, la sexualité masculine est tout aussi dépendante du psychisme que celle des femmes. Une influence qui se manifeste autant sur le désir que sur l'érection, l'orgasme ou sur la plupart des troubles sexuels dont peuvent souffrir les hommes que Céline Causse reçoit dans son cabinet. L'auteure poursuit ici son projet d'apporter le maximum d'informations aux hommes comme aux femmes, de répondre aux questions qu'ils se posent, et ainsi et surtout d'aider à l'épanouissement de la vie sexuelle. Céline Causse est psychiatre, psychanalyste et sexologue à Paris. Elle a déjà publié plusieurs ouvrages dont L'hyperactivité de l'enfant aux éditions Alpen et La sexualité féminine dans tous ses ébats (Fayard, 2021 ; Pluriel, 2023).