Bretagne, les plus belles randonnées. Tome 2, Côtes d'Armor et Ille-et-Vilaine

La Bretagne est une terre de randonnée. Ses chemins, qu'ils soient côtiers ou intérieurs, offrent une grande diversité de paysages, une histoire riche et variée, un patrimoine authentique et un charme inimitable. Ce second volume propose 26 itinéraires à la journée dans les Côtes d'Armor et en Ille-et-Vilaine, ainsi que cinq itinérances de 2 à 3 jours. La Bretagne des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine offre un littoral prestigieux : la célèbre côte de granit rose le partage avec Dinard la Balnéaire et les remparts de la cité malouine au rang des incontournables. Côté superlatifs, c'est sur ses côtes que culminent les plus hautes falaises de Bretagne, à Plouha. La plus célèbre de ses beautés insulaires pourtant, se trouve par le hasard d'un petit fleuve côtier capricieux, à quelques mètres de ses frontières, en Normandie. L'élégante silhouette du mont Saint-Michel, n'en constitue pas moins un décor de charme et un point de mire pour les randonneurs qui arpentent les herbus des paluds alentours. Chacun de ces deux départements compte un canal le long duquel il fait bon dérouler son pas : le canal de Nantes-à-Brest et le canal d'Ille-et-Rance. Tous deux offrent des heures de déambulation tranquille au rythme lent de l'eau canalisée. Voici 26 itinéraires à la journée (avec des variantes) ainsi que cinq itinérances sur 2 à 3 jours pour découvrir les incontournables mais aussi les trésors secrets des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. Le premier volume est consacré au Finistère et au Morbihan.