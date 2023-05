Learn French

Je vis à Boise (prononcer "boy-zee"), dans l'Idaho, l'Etat le plus ennuyeux des Etats-Unis, et je travaille dans un fast-food. Tout le monde me dit que je ferais mieux d'aller à l'université, mais pour l'instant, je préfère ça. C'est reposant, faire des hamburgers : des vacances pour le cerveau. Et puis, il y a Paul. En rentrant, un soir, je m'inscris à des cours de français, comme ça, un coup de foudre. Mais chez moi, la nouvelle est mal accueillie. La peur que je devienne snob, sans doute. Mais je sens qu'il y a autre chose, quelque chose de bien plus profond...