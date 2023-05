New Cherbourg Stories Tome 4 : Les Danses de Saint-Elme

Tandis que le service de contre-espionnage de New Cherbourg a fort à faire, entre missions dangereuses et entraînements intensifs, le boxeur et employé de friperie John Treburt, qui est aussi photographe à ses heures, expose ses images pour la première fois. Scènes de rue ou paysages insolites, John parvient à saisir les moments de vie les plus fugaces, et un certain cliché nocturne d'eaux mouvantes (v. le tome 3 de la série) figure en bonne place dans son exposition. Ce mystérieux phénomène, qui attire tous les regards, a un nom : ce sont les danses de Saint-Elme. Et des personnes plus ou moins bien intentionnées s'y intéressent de près...