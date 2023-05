XVIIe siècle N° 299, mai 2023 : La guerre de Trente Ans. Expériences, perceptions et représentations

Les contributions de ce dossier profitent des publications qui ont surgi autour du quatrième centenaire du déclenchement de la guerre de Trente Ans en 2018, soit pour les considérer par rapport au caractère allemand/européen/mondial de l'affrontement, soit en raison des aspects religieux, culturels et politiques de celui-ci. En s'appuyant sur eux, ce volume cherche notamment à dégager d'autres perspectives vers une histoire culturelle de la guerre – et non seulement de la guerre de Trente Ans... Il faut prendre en compte de manière conséquente les représentations de l'époque ainsi que les perceptions des contemporains. Il s'agit, donc, de montrer la fabrique culturelle qui faisait " la guerre de Trente Ans, qui provoquait, créait et fournissait interprétations, narratifs ou simplement cris de douleur.