Je réussis mon entrée en prépa maths. MPSI-PCSI-PTSI-MP2I-TSI-BCPST, 2e édition

Pour s'assurer d'avoir le niveau attendu en entrant en première année de classes préparatoires scientifiques, il est indispensable de maîtriser parfaitement les notions acquises au lycée. Ce livre de Mathématiques propose, pour les élèves intégrant une première année en MPSI-PCSI-PTSI-MP2I-TSI ou BCPST : Des conseils pour la rentrée et des méthodes de travail pour bien intégrer " l'esprit prépa " ; Les objectifs et compétences à maîtriser par chapitres ; Une auto-évaluation par chapitres sous la forme d'un QCM pour cibler les révisions ; La synthèse des notions du programme de lycée pour réviser les acquis et combler les lacunes ; Des encarts " Objectifs Prépa " pour s'immerger dans le programme de première année ; Plus de 300 exercices corrigés de difficulté progressive et chronométrés pour s'entraîner efficacement ; Cette édition 2023-2024, parfaitement à jour du programme, proposera de nouveaux exercices ainsi qu'un mini formulaire à télécharger sur lequel s'appuyer lors de la résolution des exercices. + en ligne : - Tous les QCM en version interactive.- Des problèmes type prépa pour s'immerger dans la réalité de la première année.- Un " kit Python " avec des fiches à télécharger pour bien démarrer avec Python et 10 exercices d'initiation à Python.- Un Quiz interactif " êtes-vous prêt pour la prépa ? " en partenariat avec Les Sherpas.