Comme un oiseau sur la branche. Une mémoire familiale intergénérationnelle

La Shoah a profondément marqué l'existence de Rachel Brafman, cachée dès 3 ans dans des maisons de l'Œuvre de secours aux enfants (OSE). Plus tard, mariée et mère de deux enfants, Rachel a voulu comprendre l'origine des difficultés qui affectaient sa vie. Outre qu'elle retrace les années occultées de sa petite enfance, Rachel s'attache à fixer l'histoire familiale jusqu'à nos jours, aboutissant au présent recueil des écrits de quatre générations. Ainsi peut-on lire le témoignage qu'elle a fait rédiger en 1977 par sa mère, qui sauva ses enfants et sa vie mais qui ne s'est jamais remise de l'assassinat de nombreux proches. En revanche, Rachel a dû reconstituer le parcours de son père, arrêté dès août 1941 puis déporté début juin 1942 (convoi no 2), et miraculeusement revenu d'Auschwitz. De même, Rachel nous raconte l'histoire de l'homme de sa vie, enfant caché lui aussi, mais dont le père n'est pas revenu de déportation. Victime des conséquences de la Shoah, Rachel interroge également ses descendants sur cette inévitable transmission du " poids de la Shoah ". Grâce au travail réparateur de Rachel, les voix de ces quatre générations nous permettent d'en mesurer l'actualité et l'impact sur le peuple juif, dont elles incarnent la résilience.