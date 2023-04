Sainte Marguerite-Marie et moi

Rien ne prédisposait Clémentine, agnostique non baptisée, féministe 2. 0, écolo végétarienne, à enquêter sur sainte Marguerite-Marie Alacoque, mystique du XVII ? siècle, apôtre du Sacré-Coeur. Mais voilà : selon la légende familiale, la religieuse serait une aïeule. Clémentine est enceinte, sa grand-mère bien-aimée perd la mémoire... Il est temps de partir à la recherche de ses racines. Dans ce récit intime, Clémentine nous narre avec un humour aussi bienveillant que ravageur sa découverte du monde catho et nous offre une véritable rencontre, puissante et décalée, avec la voyante de Paray-le-Monial.