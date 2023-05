Une saison au zoo. Mon cahier de vacances. Du CE1 au CE2

Ce cahier de vacances propose 48 pages de jeux et d'exercices en compagnie des animaux stars du Zoo de la Flèche. Au programme : français, mathématiques, anglais et histoire - géographie. Bonus : un cahier mémo au milieu de l'ouvrage pour retenir l'essentiel des notions au programme. Et des tables de multiplication et des tableaux de conjugaison sur les 2ème et 3ème de couverture.