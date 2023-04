"La révolte avait des racines puissantes, elle couvait sous la surface, elle poussait depuis des années, elle se manifestait en coups de poing, en colères noires, elle donnait par périodes l'impression de sa disparition, quand la joie prenait l'avantage, puis elle revenait plus dure, en lignes de fracture, ça fissurait dans sa tête". Claire Castaigne, la trentaine, célibataire, tatouée, motarde, est une jeune notaire idéaliste. Ce métier, c'est sa passion, sa vocation. Elle aime être aux côtés de ses clients dans ces moments cruciaux où l'argent et les sentiments se mêlent. Elle se bat avec les textes, les actes, les volontés et de plus en plus contre sa corporation et ses codes. Elle est partagée entre son amour pour le droit, son sens de la justice, et ses rêves d'une vie plus libre, plus conforme à ce qu'elle est : rebelle, solitaire, féministe. C'est le temps de la révolte, d'une autre vie. Après Les Actes et Les Volontés, couronnés de succès, Les Vanités clôt cette grande fresque balzacienne, comédie humaine passionnante où l'office notarial est le reflet de notre société, de nos révolutions sociales, financières et amoureuses.