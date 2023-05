Et si j'étais hypersensible ?

" Tu pleures trop ! " , " Qu'est-ce que tu es susceptible ! " , " Il faut que tu t'endurcisses " , " Tu ne serais pas bipolaire ? " ... Ces phrases, les hypersensibles les connaissent bien. Concernant environ 1 personne sur 3 dans le monde et 25 % des Français, l'hypersensibilité est une sensibilité haute émotionnelle (émotions vécues intensément), sensorielle (tendance à être gêné par les bruits, les odeurs, la lumière) et cognitive (tendance à beaucoup analyser, à douter et à être perfectionniste). Souvent mal perçue ou mal comprise par l'extérieur, elle peut affecter les différents pans de la vie et faire se sentir différent, en décalage avec les autres. Elle peut pourtant être une force et donner d'incroyables capacités d'empathie, d'observation et de créativité ! Mêlant conseils, théorie, tests, exercices et témoignage de l'autrice, ce véritable guide pratique dessiné explique ce qu'est l'hypersensibilité, pour mieux la comprendre, la gérer, profiter pleinement de ses ressources et révéler ainsi ses multiples potentiels !