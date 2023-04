J'y vais, j'y vais pas ?. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la médecine et la chirurgie esthétiques

Un regard fatigué, des rides qui s'installent, des fesses qu'on aimerait plus rebondies... La médecine et la chirurgie sont aujourd'hui capables de résoudre nombre de nos complexes. Mais quels sont les traitements existants ? Quel est leur coût ? Et peut-on rattraper un résultat décevant ? Isabelle Sansonetti, qui a côtoyé dermatologues, chirurgiens et patients, nous explique tout. Journaliste beauté pendant plus de vingt ans au magazine Elle, Isabelle Sansonetti a signé plusieurs livres de bien-être. - Un GUIDE COMPLET qui passe en revue les techniques proposées selon la zone que l'on désire traiter. - Le décryptage des différentes interventions, les QUESTIONS A SE POSER sur sa motivation, les effets secondaires, mais aussi le risque d'engrenage. - Sans langue de bois ni tabou, cet ouvrage qui allie bienveillance et humour aide à mettre TOUTES LES CHANCES DE SON CÔTE.