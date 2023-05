Zen art. Mets ton stress et tes angoisses sur pause !

Le dessin comme pratique anti-anxiété et anti-stress ? C'est grâce à cette démarche qu'Audrey a apaisé ses propres moments d'angoisse. Les sentiments négatifs s'expriment à travers le geste et le papier ; la solitude ressentie est transformée en un temps bénéfique pour soi. L'autrice réunit ici ses conseils bienveillants ainsi que 48 planches à dessiner, en s'intéressant à plusieurs émotions et états : - Anxiété - Colère - Insomnie - Joie - Tristesse - DétentePour chacun d'eux, retrouvez : - des " coloriages inversés " : dessinez par-dessus une sélection d'aquarelles abstraites en vous laissant inspirer par les formes et les couleurs ; - des dessins initiés par Audrey : poursuivez-les à la façon d'un dessin " automatique " .