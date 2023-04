Repartir. Une philosophie de l'obstacle

Nous n'aimons pas les obstacles. Au mieux, ils nous font perdre du temps? ; au pire, la vie. Pourtant, les obstacles qui se trouvent devant nous ne sont pas que des défauts à éliminer – des erreurs ou des malédictions. Ils sont aussi l'une des composantes essentielles de nos mouvements et de notre existence. Dès qu'il est question de rester ou de passer quelque part, de trajet et de migration, de frontière ou de mur, mais aussi de corps à corps, de contact entre les chairs, il y a toujours quelque chose, ou quelqu'un, ou une foule, qui se tient là et qu'on ne peut effacer. Et si le monde était avant tout la somme de ces obstacles?? Et si, plutôt que de tenter de les contourner, de les surmonter ou de les ignorer, il s'agissait d'apprendre de ces obstacles pour en devenir un soi-même – une résistance opposée à un mouvement d'appropriation ou de destruction?? Et si, en somme, il n'y avait rien de plus politique qu'un obstacle?? Car penser l'obstacle, c'est aussi penser une manière nouvelle de repartir – malgré tout.