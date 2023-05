Eau de Café de Raphaël Confiant. Quand la fiction donne vie à la créolité

Cet ouvrage propose une lecture contextualisante du roman Eau de café de Raphaël Confiant. Il constitue ainsi un outil permettant aux lecteurs de mettre en perspective les engagements de l'auteur martiniquais, la situation linguistique de l'oeuvre et sa réception afin de mieux saisir les enjeux et la portée de ce roman au coeur de la créolité. La réflexion ici partagée met en avant le rôle décisif de ce premier roman en français qui a esquissé les contours de la comédie créole se déployant dans tous les romans ultérieurs de Confiant, qui a été l'atelier voyant émerger les particularité de la langue confiantéenne et qui s'est fait l'écho romanesque des principes énoncés dans l'Eloge de la créolité, essai qui a marqué l'histoire littéraire antillaise et plus largement francophone.