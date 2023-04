De l'infini. Horizons cosmiques, multivers et vide quantique

Dès que nous pensons, surgit la notion d'infini. Mais on ne peut plus le penser au singulier : des infinis d'ordres différents apparaissent aussi bien dans les mathématiques que dans les sciences de la matière et de l'Univers. Cet ouvrage retrace en quelques grandes étapdes des "histoires parallèles " de l'infini en cosmologue, en mathématiques et en physique fondamentale. Les notions d'horizon cosmique et d'univers multiples sont abordées. Cette réflexion sur un thème a priori complexe s'insère dans une culture extrêmement large qui démontre comment l'approche scientifique du monde a toujours eu des résonances avec les grandes questions philosophiques et métaphysiques.