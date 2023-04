Luxe et élégance. L'excellence dans la relation client et le management, 2e édition

S'APPROPRIER LES CODES EXIGEANTS DU LUXE. Pour celles et ceux qui oeuvrent dans l'univers du luxe - que ce soit dans un palace, un restaurant gastronomique ou encore une boutique - l'élégance est un véritable art de recevoir. Un héritage subtil et délicat qui s'acquiert et se perfectionne dans une démarche constante d'excellence : parfaire son image choisir ses mots, maîtriser ses gestes pour offrir la plus belle émotion, celle qui devient à chaque instant le véritable écrin de la relation. Comment rendre visible cet art auprès des clients et l'ériger en vision partagée au sein des équipes ? Dans cet ouvrage, dont la première édition a reçu le prix DCF du livre, Rachel Chantal donne les clés pour atteindre l'excellence dans la relation client. Elle partage son expertise de l'élégance liée à l'art de recevoir, ainsi que les valeurs qu'une Maison doit cultiver - hospitalité, exemplarité et plaisir de faire plaisir - prodiguant des conseils à tous les professionnels et managers du luxe pour développer leur élégance relationnelle. Car l'élégance est un chemin passionnant d'esthétisation de la relation, que l'on se doit d'offrir à ses clients comme à ses collaborateurs. Cette seconde édition fournit aux étudiants et aux professionnels du luxe de nouveaux témoignages d'experts de grandes Maisons de luxe.