A.X.E. Judgment Day Tome 2

Pour mettre fin à la guerre opposant les X-Men aux Eternels, les Avengers et les autres héros ont ressuscité un des Célestes, ces dieux cosmiques auxquels obéissent les Eternels. Problème : si la créature a effectivement mis fin aux combats, elle a aussi décrété que l'humanité toute entière avait 24 heures pour justifier son existence. Chaque héros, chaque vilain et chaque être humain va être jugé, et si le Céleste n'est pas convaincu par les arguments, il détruira la Terre ! L'heure du Jugement dernier a sonné. Kieron Gillen (Eternals, Immortal X-Men) signe quasiment l'intégralité des épisodes de ce numéro, dans lequel les héros Marvel sont confrontés à leurs choix de vie. Qui sera jugé digne de survivre ? Qui fera peser la balance du mauvais côté ? C'est sans doute le crossover Marvel le plus imbriqué avec l'actualité depuis longtemps, avec un côté Don't Look Up très marqué. L'humanité qui procrastine face aux gigantesques défis qu'elle affronte mérite-t-elle de survivre ?