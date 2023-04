Insoluble mais vrai !. Ces énigmes et casse-tête qui résistent encore à la science

Pourquoi dort-on ? L'énergie noire, c'est quoi ? Mais comment la vie est-elle apparue ? Tout ou presque semble avoir été découvert en sciences. Pourtant, à bien y regarder, elle fourmille de propositions insolubles à ce jour, d'énigmes millénaires et de casse-tête moins saugrenus qu'il n'y paraît. Et si vous vous essayiez à ces questions qui résistent encore et toujours à la sagacité des chercheurs ? Découvrez dix-huit des plus grands problèmes de la science d'aujourd'hui, présentés par le créateur de la chaîne YouTube "Science étonnante" qui réunit plus d'un million d'abonnés.