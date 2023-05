Eustache Deschamps. Nouvelles études

Ce volume consacré à Eustache Deschamps rassemble les contributions de spécialistes de la lyrique des xive et xve siècles, et propose de relire sa poésie à la lumière des dernières recherches sur le genre lyrique et l'histoire culturelle et littéraire. Ce volume consacré à Eustache Deschamps rassemble les contributions de spécialistes de la lyrique des xive et xve siècles, et propose de relire sa poésie à la lumière des dernières recherches sur le genre lyrique et l'histoire culturelle et littéraire. Y sont analysés la nouveauté de sa poésie sans musique, son rapport neuf au langage, ou encore sa relation avec les intellectuels de son temps. Sa parole, pourtant si ancrée dans son temps, fait résonner des interrogations sur la condition humaine et l'évolution de la société, et trouve un écho troublant dans notre époque d'incertitudes et de crise.