Guide de conversation Portugais

L'ouvrage se compose de trois parties : 1) Une introduction aux bases de la langue : Une grammaire essentielle et conviviale met en avant les points communs entre le français et le portugais 2) Un phrasebook de 1 500 phrases et expressions indispensables classées par thème : Ce phrasebook présente les différents thèmes abordés par fiche d'une page ou d'une double-page. De très riches informations pratiques et culturelles sont données dans les pages d'ouverture de chaque thème et dans de très nombreux encadrés. Chaque phrase contient un mot-clé en français permettant de faciliter sa recherche. La traduction est accompagnée d'une transcription phonétique simplifiée. 3) Deux dictionnaires de 5 000 mots : les dictionnaires français-portugais, portugais-français contiennent les mots les plus fréquents ainsi que les mots utiles en voyage.