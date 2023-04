Régime crétois. Votre allié minceur, vitalité et santé

70 RECETTES POUR MIEUX S'ALIMENTER, ACCOMPAGNEES DES CONSEILS D'UNE NUTRITIONNISTE Répandu dans le bassin méditerranéen, particulièrement en Crète, ce régime est reconnu à travers le monde pour favoriser le maintien en bonne santé et la longévité. En plus de réduire efficacement le risque cardiovasculaire, le régime crétois améliore la qualité de vie grâce à sa richesse en antioxydants. Les fiches techniques de cet ouvrage vous apporteront toutes les clés pour transformer vos habitudes alimentaires. Suivez les recettes proposées et composez des repas équilibrés et gourmands : Faisselle de brebis et miel de thym aux noix, Toasts de dakos à l'avocat et à la feta, Salade grecque, Calamars grillés, Brochettes d'agneau, Gratin de légumes, Moussaka végétarienne, Feuilles de vigne farcies au riz, Salade d'oranges à l'huile d'olive, Tisanes...