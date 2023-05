Boostez votre aikido. 10 clés pour améliorer sa pratique

Ce livre propose un ensemble de procédés méthodiques qui permettent d'accélérer l'apprentissage de l'aïkido sans exiger plus de temps que celui que les aïkidokas s'imposent habituellement. Ces techniques ne remplacent pas la pratique de l'aïkido, mais contribuent à son efficacité, à une meilleure appréhension de la technique, renforçant ainsi les cours dispensés par le professeur. Ces procédés ont été éprouvés par l'auteur et lui ont permis d'enrichir sa pratique. Avec ce livre, il a l'occasion de partager sa compréhension de l'aïkido au travers de ce qu'il y a de plus essentiel : une école de la vie. 10 clés pour booster sa pratique : La souplesse ; Le renforcement de l'axe vertical ; La finition des techniques ; Le plaquage des chutes ; La concentration dans la pratique ; La domination de la peur ; La ventilation des mouvements ; L'imagination ; Le centrage ; La méditation.