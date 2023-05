La dernière vallée verte

En Ukraine, en ce printemps 1944, Emil, Adeline et leurs deux enfants vivent dans la terreur. Ils risquent de périr à chaque instant sous le feu des bombes de Staline dont les troupes déferlent sur le pays. Pour tenter de sauver leur famille, le couple prend une terrible décision. Ils profitent du repli des soldats allemands vers l'Ouest pour les suivre et espérer passer les frontières sans encombre. Un long périple vers une destination rêvée : une vallée verte où la vie sera plus belle. Loin, très loin de l'Ukraine meurtrie. Après le cauchemar de l'oppression, c'est un deuxième enfer qui commence. Le froid, la faim, l'épuisement, la peur... Mais, poussés par la rage de vivre, Adeline et Emil se sont faits une promesse : ensemble, ils seront plus forts que l'horreur du monde et, un jour, ils vivront en paix entourés de ceux qu'ils aiment.