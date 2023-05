Etre femme en Iran. Quelle émancipation ? 2e édition

Un essai sur la condition des femmes iraniennes, les obstacles auxquels elles doivent faire mis en parallèle avec leur rôle comme vecteurs de changement. Les femmes iraniennes ont été des actrices importantes de la révolution de 1979. Ce rôle de sujet de l'histoire se vérifie encore malgré l'établissement d'un régime qui les relègue en deuxième zone. En dépit de toutes les restrictions dont elles font l'objet, elles ont certainement une place à part par leur niveau d'études exceptionnellement élevé ou leur taux de fécondité particulièrement bas. Finalement, les mécanismes de résistance et d'affirmation de soi qu'elles ont mis en place sont très élaborés au point que beaucoup d'observateurs les considèrent comme les actrices futures des changements en Iran. Firouzeh Nahavandi est professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles où elle a fait toute sa carrière. Elle est co-présidente de l'Institut de Promotion des Formations sur l'Islam et membre de l'Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer. Auteur de nombreuses publications sur les questions liées au développement et au Moyen-Orient, elle s'est particulièrement focalisée sur l'Iran, l'Afghanistan et l'islamisme.