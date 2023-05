Etre coach. De la recherche de la performance à l'éveil

Le coaching a dépassé le cadre du coaching professionnel pour atteindre celui de coaching de vie. Il touche maintenant tous les leviers de l'épanouissement humain : comportements, ressources, croyances, valeurs, identité et même spiritualité. Ce Coaching avec un grand C englobe des fonctions multiples selon le niveau d'accompagnement demandé : de la simple aide ponctuelle à la découverte du sens de sa vie. Robert Dilts, dont l'autorité en matière de PNL et de guidance est reconnue internationalement, fournit dans cet ouvrage les clés et les outils d'un coaching exigeant et humaniste. Il permet au coach de réfléchir sur la profondeur de sa mission et d'identifier les compétences et les outils nécessaires pour la mener à bien.