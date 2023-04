New Fantastic Four. L'enfer, c'est les autres

A une époque lointaine, ce sont Spider-Man, Wolverine, Hulk et Ghost Rider qui formaient les Quatre Fantastiques l'espace de quelques épisodes ! Et comme toutes leurs aventures n'ont pas été racontées, les voici dans une folle épopée au cours de laquelle ils affronteront des vilains... inattendus ! De la même façon qu'il l'a fait pour Spider-Man avec les mini-séries Symbiote Spider-Man, le scénariste Peter David (Maestro) revient sur des périodes de l'univers Marvel appréciées des fans. Cet improbable quatuor s'était réuni pour quelques épisodes cultes (illustrés par Arthur Adams) et nous le retrouvons pour une saga inédite.